مدير فورمولا-1 يتطلع لإقامة سباق في نيويورك

المصدر: نيويورك ـ إرم نيوز

أكد تشاس كاري، المدير الجديد لبطولة العالم لسباقات السيارات “فورمولا-1″، أنه قرر اقتحام السوق في قارة أمريكا الشمالية، معربا عن أمله بإقامة أحد سباقات الجائزة الكبرى في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال كاري في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية “نتفق جميعا أن إقامة سباق في نيويورك له الأولوية”.

وحل كاري/63 عاما/، رجل الأعمال الأمريكي، خلفا للبريطاني بيرني ايكليستون، في منصب مدير “فورمولا-1″، حيث يهدف إلى انتشار أكبر للعلامة التجارية لسباق المحركات الأشهر في العالم.

وتلعب الولايات المتحدة الأمريكية دورا مهما في هذا المشروع.

وأضاف كاري، مالك شركة “ليبرتي ميديا”، مالكة الحقوق التجارية لـ “فورمولا-1”: “الصلة مع أوروبا قوية ولكننا نرى فرصا لتطوير الرياضة في أمريكا الشمالية والجنوبية وأسيا، لقد قلنا أن هناك فرصة كبيرة لهذه الرياضة في الولايات المتحدة”.

ويقام سباق واحد كل عام في أمريكا وتحديدا في أوستن، إلا إن كاري يرغب في إقامته داخل مدينة شهيرة.

وتابع كاري قائلا “أتحدث عن نيويورك وميامي ولوس أنجليس ولاس فيجاس، هي مدن مناسبة لإقامة حدث رياضي لمدة أسبوع وجذب أناس من جميع أنحاء العالم”.