سيرينا وليامز: أفصحت عن حملي بطريق الخطأ

المصدر: لندن - إرم نيوز

قالت سيرينا وليامز، المصنفة الأولى عالميًا، أمس الثلاثاء، إنها لم تتعمد الإفصاح عن حملها الأسبوع الماضي، لكنها نشرت صورتها المكتوب بجوارها “20 أسبوعًا” بطريق الخطأ في حسابها على تطبيق “سناب شات”.

وكانت سيرينا ترتدي ملابس البحر ونشرت لنفسها صورة “سيلفي” قبل أن تمسحها سريعًا، لكنها أكدت حملها في وقت لاحق بعدما ثارت تكهنات.

وقالت سيرينا في دردشة مباشرة مع الصحافي جايل كينغ في فانكوفر، إنها كانت ترغب في نشر الصورة لسجلها الشخصي فقط.

وأضافت اللاعبة البالغ عمرها 35 عامًا: “فعلت ذلك الأمر خلال متابعة حالتي وكنت ألتقط الصور كل أسبوع لأرى مدى التطور الذي يحدث لي”.

وتابعت: “كنت أقوم بحفظ الصور لنفسي فقط.. اعتدت أن أفعل ذلك بشكل جيد لكن هذه الصورة خرجت بالخطأ”.

وأكدت سيرينا أنها أدركت حملها قبل يومين فقط من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير/ كانون الثاني، حيث شقت طريقها وأحرزت لقبها 23 في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى.

وقالت سيرينا: “لم يكن الأمر سهلًا في ظل الاستماع إلى قصص السيدات أثناء الحمل وعن مدى المعاناة والشعور بالإرهاق والضغط”.

وأوضحت: “لا أحد كان يعرف إذا كنت أنا حامل أم لا، ولذلك كان من المنتظر أن أفوز بالبطولة، في كل مرة ألعب فيها أتوقع الفوز، إذا لم أحقق الفوز يكون هذا الخبر أكثر أهمية”.

وأكدت سيرينا، التي ستغيب عن باقي منافسات موسم 2017 بسبب حملها، أنها لم تغير خططها بشأن العودة إلى التنس العام المقبل.

وقالت سيرينا: “أخطط بكل تأكيد للعودة.. لم أستكمل مشواري بعد.. هذه (الأمومة) جزء جديد من حياتي.. أتمنى من طفلي الجديد أن يجلس في المدرجات ويشجعني”.