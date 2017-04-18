الإماراتية فاطمة آل علي تجيب على 13 سؤالاً في حوار مع إرم نيوز

المصدر: إرم نيوز ـ محمد عطاالله

ظهرت فاطمة آل علي، لاعبة هوكي الجليد الإماراتية على الساحة الإعلامية العالمية والعربية بقوة، حينما أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر لها فيديو وهي تستعرض بعصا الهوكي، إضافة إلى قيامها بحركة هجوم تدريبية بطريقة ساحرة في صالة مدينة زايد في أبوظبي.

وكان لافتاً أن لاعب هوكي الجليد الشهير بيتر بوندرا أحد أفضل اللاعبين في التاريخ قد أعاد عرض الفيديو الذي كانت فاطمة عرضته عبر حسابه الشخصي في “تويتر” وعلق عليه.

ربما لم تكن تعلم فاطمة وهي تستعرض مهاراتها أن ذلك الفيديو سيكون سببًا في شهرة كبيرة، واهتمام واسع من فريقها المفضل في اللعبة واشنطن كابيتالز، الذي وجه لها دعوة، سافرت بموجبها للولايات المتحدة الأمريكية حيث شاركت في أسبوع “هوكي الجليد للجميع”، وهناك قوبلت بحفاوة كبيرة من اللاعبين ووسائل الإعلام.

“إرم نيوز” حاورت فاطمة آل علي التي أجابت عن 13 سؤالا..

ـ كيف بدأ شغفك بلعبة هوكي الجليد على الرغم من أنها ليست ذات شعبية في الوطن العربي؟

بدأت التزلج من عمر 7 سنوات و كنت أشاهد أفلام متلق بهوكي الجليد وقعت في حب اللعبة.

ـ من شجعك على ممارستها؟

فالبداية لم يشجعني أحد لأني أحب الرياضة بشكل عام وأحب تجربة أي رياضة جديدة، ومن ثم سألت والدتي أي رياضة اختار كرة القدم أو هوكي الجليد فاختارت هوكي الجليد.

ـ هل أثرت اللعبة على دراستك وعملك كمصورة وحكم؟

نتدرب كل خميس وسبت، لم يؤثر على دراستي أو عملي وبدأت التحكيم بعد اللعب بسنتين.

ـ ما مصير أعمالك الأخرى إذا احترفت الهوكي؟

هوكي الجليد هوايه ولا أتوقع أن ستكون لي فرصة الاحتراف فيها.

ـ كيف كانت مشاعرك بعد دعوة فريق واشنطن كابيتالز لمشاهدته على الطبيعة؟

شعور لا يوصف، حلم و تحقق.

ـ اذكري لنا أفضل ما حدث لك هناك؟

كل لحضة من الرحلة كانت مميزة لكن أفضل حدث كان لقائي بلاعبي الفريق و الكساندر اوفشكن.

ـ ما رأيك برياضة المرأة في الخليج عمومًا؟

رياضة المرأة تحتاج الى دعم وتشجيع كرياضة الرجال، فإن كان هناك دعم لرياضة المرأة من الدول والأهل والمجتمع سنرى مواهب كثيرة لا يعلمها أحد.

ـ ما هي الألعاب الأخرى التي تفضلينها؟

الرياضات الأخرى التي أمارسها الغولف، كرة القدم، كرة السلة، الغوص، الجري والعديد من الألعاب الأخرى.

ـ هل تشعرين أن اهتمام صحف أمريكا بك قد يساعد في تطور رياضة المرأة بالعالم العربي؟

أتمنى ذلك وأتمنى أن أكون ألهمت الفتيات في العالم بأن لا شي مستحيل، والحلم سيتحقق يوماً ما إذا عملوا له بشغف وجهد.

ـ ما أفضل التعليقات التي تلقيتيها بعد انتشار فيديو مهاراتك بعصا الهوكي؟

اندهاش بمهاراتي

ـ هل توقعت كل تلك ردود الفعل الإيجابية ؟

لم أتوقع أي ردة فعل ولكن كنت سعيدة بردود الفعل الإيجابية.

ـ هل تواصلت معك شخصيات إماراتية لتشجيعك؟

للأسف لم يتواصل معي أحد

ـ ما هي خططك المستقبلية تجاه لعبتك المفضلة؟

الاستمرار في اللعب والتدريب وإحكام منجهية اللعب، الهدف هو الحصول على كأس آسيا مع منتخب الإمارات للسيدات، والتحكيم الوصول في كأس العالم لأعلى مستوى.