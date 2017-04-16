فريق كرة الطائرة الياباني يستعين بـ”روبوتات” في التدريبات (فيديو)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

يستعين فريق كرة الطائرة النسائي الياباني بمجموعة من الروبوتات المتطورة في تدريباته، للتطوير من قدرات الفريق على التصويب خلف خطوط دفاع الخصم.

ووفقًا لما نشره موقع “أنجادجيت” التقني، فإن الروبوتات الجديدة تتميز بقدرات تفوق البشر، حيث تتحرك بشكل سريع عبر مجموعة من الكاميرات والمستشعرات لحركة اللاعبين لتتمكن من غلق زوايا التصويب عليهم وجعلها أصعب، وبالتالي سيحاول الفريق تطوير قدراته لتحقيق التصويبات في المكان السليم.

ويمكن التحكم في حركة الروبوتات عبر نظام إلكتروني مصاحب لهم، بحيث يتم تغيير حركتهم وخططهم التكتيكية بحيث يتم تطوير أداء اللاعبين وتدريبهم على مختلف خطط الخصم.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الفريق الياباني لبطولة كأس العالم 2017، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الروبوتات في تدريبات للألعاب الرياضية، حيث تم الاستعانة بها في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NFL.