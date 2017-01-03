لماذا يعتبر مكغريغور مثاليًا لـ wwe؟

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

إذا ما قرر المصارع الأيرلندي كونور مكغريغور بطل وزن الخفيف في رياضة UFC الانتقال إلى ممارسة المصارعة الحرة للمحترفين سيجد أفضل مسؤول ترويجي للعبة في تاريخها.

إنه بول هيمان – المتحدث باسم بطل UFC السابق وWWE الحالي ​​بروك ليسنر – الذي يحبذ انتقال مكغريغور لممارسة مصارعة المحترفين في المستقبل.

وقال هيمان “أعتقد أنه سيتألق إذا ما انتقل لممارسة المصارعة الحرة. فهو جاذب للجماهير وعناوين الأنباء. وأعتقد أن هذه الخطوة ستكون أفضل لمكغريغور.”

وانتشرت شائعات منذ فترة عن انتقال مكغريغور إلى مصارعة المحترفين WWE بسبب تغريدة له على حسابه في تويتر رد من خلالها على تعليق سابق لليسنر خلال الترويج لمباراة الإعادة بين المصارع الأيرلندي و نيت دياز في UFC 202.

وجلبت هذه التغريدة نحو مليون رد فعل من جماهير مصارعة المحترفين ردا على تلميح مكغريغور بشأن إمكانية انضمامه للعبة رغم أنه ما زال مبتعدا عن UFC ولمدة عشرة شهور بسبب انتظار طفله الأول في مايو /آيار المقبل.

وعن ذلك قال هيمان “بعض المصارعين لدينا ذكره بالاسم عكس ما فعل هو. وهذا يثبت مدى الجماهيرية التي يتمتع بها وجذبه للجماهير وللتذاكر أيضا وهذا كله من عوامل الجذب المهمة للعبة.”

وكان تريبل إتش – اسمه الحقيقي بول ليفيسك) الرئيس التنفيذي لمنافسات مصارعة المحترفين WWE بين الحضور في المعركة الأخيرة التي جمعت مكغريغور ضد إدي الفاريز في نوفمبر/ تشرين الثاني واعترف بعدها بأن احتمالية انتقال المصارع الأيرلندي لمصارعة المحترفين ضخمة للغاية.

وبطبيعة الحال، لا يملك مكغريغور الخلفية الكافية عن كيفية ممارسة مصارعة المحترفين لكن اسمه وحده فقط قادر على جذب جمهور ضخم لأي نزال في WWE حتى إن مدير أعمال مكغريغور قال إن لديه استعدادا لقبول أي عرض للانضمام إلى WWE في حال وصله هذا العرض.

وقبل عامين فقط جذبت الأمريكية روندا روزي نجمة UFC الأنظار لحضورها في أحد عروض WWE إلى جانب “ذا روك” دواين جونسون، تريبل اتش وستيفاني مكماهون.

وبالنظر إلى نجومية مكغريغور الأكبر والأشهر فسيصبح انضمامه إلى WWE حدثا أهم وأبرز من روزي.

يأتي ذلك في الوقت الذي حصل فيه مكغريغور على تصريح ممارسة الملاكمة في البعض الولايات في امريكا تمهيدا لمواجهته مع الملاكم السابق فلويد مايوزيدر المعتزل دون أن يخسر أي مباراة خلال 49 نزالا.

وينتظر الكثيرون هذه المباراة المهمة رغم أنها ما زالت في طور الشائعة لكن تصريحات البطلين المتبادلة تنبيء بحدوثها لكن دون تحديد موعدها.