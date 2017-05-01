زيدان واثق من تجاوز عقبة أتلتيكو مدريد

المصدر: مدريد - إرم نيوز

طالب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لاعبيه بالتحلي بالتفاؤل قبل مواجهة أتلتيكو مدريد غدًا الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده اليوم، على هامش لقاء الغد على ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد “ندرك أهمية هذه المباراة، علينا أن نتصرف كما لو لم يكن هناك عودة، علينا أن نلعب بشكل جيد من الدقيقة الأولى وحتى النهاية، جماهيرنا ستكون معنا كما حدث في مباراة فالنسيا في نهاية الأسبوع، لقد ساعدوا الفريق كثيرًا، إنها إضافة نحتاجها، جماهير سانتياغو بيرنابيو تمثل دائمًا إضافة للفريق”.

ويلتقي الجاران ريال مدريد وأتلتيكو مدريد للموسم الرابع على التوالي في دوري أبطال أوروبا، إلا أن النجاح دائمًا كان من نصيب النادي الملكي حتى الآن.

وقال المدرب الفرنسي إن فريقه لا يملك أفضلية نفسية على غريمه أتلتيكو مدريد على الرغم من الفوز عليه مرتين في النهائي خلال 3 سنوات ومن دور الـ 8 لنسخة 2015.

وأضاف زيدان قائلًا “لا يمكنك أن تفكر فيما مضى، ما حدث قد حدث، في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال لا يوجد مرشح أقرب للفوز، الحظوظ مقسمة بنسبة 50% لكل طرف”.

واعترف المدرب الفرنسي أنه يتحدث كثيرًا قبل المباريات مع الفريق ومع اللاعبين بشكل شخصي، واستطرد قائلًا “التحدث مع الفريق أمر مهم ولكن التحدث على انفراد مهم أيضًا وخاصة مع اللاعبين الذين سيشاركون لإبلاغهم بما تريده منهم”.

ويفصل زيدان عن الثنائية التاريخية (الدوري ودوري الأبطال) مع ريال مدريد 7 مباريات، ولكنه ورغم ذلك عاد ليؤكد أنه لا يعرف كيف سيكون المستقبل.

وتابع زيدان قائلا “أفكر في ما أصب تركيزي عليه حاليا، وهو مباراة الغد، وليس في مباراة السبت، ما سيحدث بعد ذلك لا أعلمه ولا يهمني”.

وأكد زيدان أن اللاعب رافايل فاران استعاد عافيته وأصبح جاهزًا ليشارك بشكل أساسي في مباراة الغد إذا ما قرر الدفع به على حساب اللاعب ناتشو.

واختتم زيدان قائلًا “ينقصنا بيبي ولكن الثلاثة الآخرين (المدافعين) بحالة جيدة للغاية”.

وسيبدأ إيسكو على الأرجح المباراة بدلًا من بيل جناح منتخب ويلز بعدما حصل على راحة ولم يشارك في الفوز 2/1 على فالنسيا يوم السبت.

وتذكر إيسكو هدف سيرجيو راموس في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام أتلتيكو مدريد في لشبونة لتمتد المباراة النهائية إلى وقت إضافي في 2014.

وقال لاعب الوسط لموقع النادي على الإنترنت “شعر رأسي يقف كلما تذكرت هذه اللحظة. كان هدفًا مهمًا جدًا. عندما سجل قلت في نفسي إننا لن نخسر. كانت لحظة فارقة وشعرت كما لو أنني سجلت هذا الهدف أيضًا”.

وتذكر إيسكو كذلك فوز ريال مدريد بركلات الترجيح أمام أتلتيكو في ميلانو العام الماضي.

وقال “كانت أكثر اللحظات توترًا في مسيرتي. في تلك اللحظات أدخل عالمي الخاص. أتذكر فقط ركلة الترجيح الحاسمة التي سجلها رونالدو عندما ركضنا لمعانقته في لحظة لن ننساها أبدًا”.