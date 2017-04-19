سيميوني يشعر بالفخر وفاردي يتحسر على خروج ليستر سيتي من أبطال أوروبا

المصدر: لندن - إرم نيوز

أبدى دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، سعادة بالغة وأكد شعوره بالفخر إثر انتزاع فريقه بطاقة التأهل للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وتعادل أتلتيكو مدريد مع مضيفه ليستر سيتي 1 / 1 مساء الثلاثاء في إياب دور الثمانية، ليفوز الفريق الإسباني بنتيجة إجمالية 2 / 1 ويتأهل إلى المربع الذهبي بالبطولة للمرة الثالثة خلال أربعة أعوام.

وافتتح ساؤول نيغويز التسجيل لأتلتيكو في مباراة أمس في الدقيقة 26 ثم سجل جيمي فاردي هدف التعادل لليستر في الدقيقة 61، لكنه لم يكن كافيا لتغيير مصير المواجهة.

وقال سيميوني عقب تأهل أتلتيكو، الذي وصل لنهائي دوري الأبطال في 2014 و2016 لكنه لم يسبق له الفوز باللقب: “العاطفة تغمرني وأشعر بالفخر إزاء الأداء الذي قدمه الفريق”.

وعلى الجانب الآخر، تحسر فاردي على الخروج من دور الثمانية، قائلا: “لقد قدمنا كل ما لدينا، خاصة في الشوط الثاني، وللأسف لم نجن الثمار، قدمنا كل شيء على الملعب، ثم تركنا كل شيء عليه لدى خروجنا”.