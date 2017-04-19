زيدان: رونالدو رد في الملعب.. وحققنا الفوز عن جدارة

المصدر: مدريد - إرم نيوز

دافع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد صافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير، قائلا إن لاعبه “رد في الملعب” خلال المباراة أمام بايرن ميونخ الألماني، مساء الثلاثاء، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقلب تأخر فريقه بهدف نظيف إلى فوز كبير 4 / 2 في طريقه إلى المربع الذهبي لدوري لأبطال.

وأطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضد رونالدو قبل أن يحرز أهدافه الثلاثة في هذه المباراة.

وقال زيدان: “في النهاية، كانت الجماهير إيجابية ومهمة في مساعدة الفريق.. كريستيانو رد في الملعب.. سجل خمسة أهداف في المواجهة مع بايرن (ذهابا وإيابا)، ماذا يجب أن أقول أكثر من هذا”.

وأوضح: “الشيء الوحيد الذي كان يتعين على رونالدو فعله هو التزام الهدوء لأنه كان على أرض الملعب حتى النهاية، وأظهر ما يمتلكه من إمكانيات، إنه استاد سانتياغو برنابيو، ستشكرك الجماهير دائما على كل ما قدمته هنا”.

واعترف زيدان بأن فريقه عانى كثيرا في هذا الوقت الذي امتد لوقت إضافي.

وقال زيدان: “كانت مباراة متكافئة للغاية وحققنا الفوز عن جدارة.. كانت أصعب مباراة.. خضنا اللقاء أمام أفضل فريق هذا العام.. أفتخر بكل اللاعبين”.

وأعرب زيدان عن استيائه من الفرص التي أهدرها لاعبون في الشوط الأول من المباراة ، وقال: “سنحت لنا بعض الفرص في الشوط الأول.. ومن الطبيعي أن تعاني في مثل هذه المباريات”.

وفيما ألقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن باللوم على الحكم المجري فيكتور كاساي الذي أدار اللقاء ، بدا زيدان على النقيض تماما.

وشهدت المباراة قرارا قاسيا من الحكم بإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه التشيلي أرتورو فيدال، لاعب بايرن، في وسط الشوط الثاني ليطرده من المباراة، كما أشار لاعبو بايرن ومدربهم إلى أن الهدف الثاني لرونالدو والريال جاء من تسلل.

وقال زيدان: “واجه الحكم مهمة صعبة للغاية، أبلغوني أيضا بأن الهدف الثاني جاء من وضع التسلل، إنها كرة القدم، سجلنا ستة أهداف عن جدارة في هذه المباراة”.

وكانت المباراة استعدادا قويا للريال قبل مواجهة برشلونة، يوم الأحد المقبل، في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وأوضح زيدان: “لعبنا 120 دقيقة ولدينا خمسة أيام للتعافي.. نشعر بالسعادة لتحقيق الفوز.. نشعر بالسعادة وسنعمل على التعافي بأقصى سرعة.. بذل الفريق جهدا هائلا وهناك بعض اللاعبين يعانون من الإجهاد الشديد”.