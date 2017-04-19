ماذا قال مدرب بايرن ميونخ عقب سقوطه أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا؟

المصدر: مدريد - إرم نيوز

غادر بايرن ميونخ ملعب سانتياغو برنابيو بغضب شديد من الحكم المجري فيكتور كاساي ومساعديه بعد خروجه من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد، أمس الثلاثاء.

وفاز ريال 4-2 بعد وقت إضافي ليتفوق 6-3 في مجموع المباراتين، لكن كريستيانو رونالدو كان في موقف تسلل عند تسجيل هدفين من أهدافه الثلاثة كما كان الحكم قاسيا عند طرد أرتورو فيدال، لاعب وسط بايرن.

وحصل فيدال، لاعب وسط تشيلي، على البطاقة الصفراء الثانية من كاساي في الدقيقة الـ 84 فيما بدا أنه كان بسبب إبعاد كرة قبل ماركو أسينسيو لتتحول كفة المباراة لصالح ريال الذي كان متأخرا 2-1 قبل الوصول إلى الوقت الإضافي.

وسجل رونالدو الهدف التالي في الدقيقة 105 من تسلل واضح، ثم أضاف هدفا ليتقدم ريال 3-2 وبدا أيضا أنه كان في موقف تسلل.

وقال فيدال: “عندما تتم سرقة المباراة منا يكون الأمر صعبا جدا، هذا الخطأ لا يمكن أن يحدث في دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “شعر المنافس بالخوف عند التأخر 2-1 وبدأ الحكم في عرضه، لعبنا منقوصين من لاعب على أرضنا وهنا أيضا، الحكم أطاح بنا من دوري الأبطال”.

وشهدت المباراة عدة قرارات أخرى مثيرة للجدل منها عدم طرد كاسيميرو، لاعب وسط ريال، بعد خطأ ضد آرين روبن، بينما كان يملك بالفعل بطاقة صفراء إضافة إلى احتساب تسلل غير صحيح ضد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن، بينما كان في طريقه للمرمى.

وقال فيدال: “كان الأمر قاسيا.. هدفان من تسلل والبطاقة الحمراء لكاسيميرو قبل بطاقتي أنا، يشعر اللاعبون بحزن كبير لأننا كنا نرغب في التأهل لكن يجب أن نواصل التطور ونتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأمور”.

وأضاف اللاعب الذي سجل هدف بايرن ذهابا بضربة رأس قبل أن يهدر ركلة جزاء: “نحن غاضبون بشدة فمباراة بمثل هذه الأهمية لا يجب أن تحسم نتيجتها بواسطة حكم”.

واتفق كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن، مع لاعبه فيدال وأكد الحاجة للاستعانة بتقنية الفيديو لمساعدة الحكام.

وقال أنشيلوتي: “بطاقة أرتورو لم تكن بطاقة ثم جاء هدفان من تسلل لكريستيانو”.

وأضاف: “لم نكن سعداء بذلك.. في دور الثمانية أعتقد أنه يجب أن يكون الحكم صاحب إمكانيات أكبر.. حان وقت استخدام تقنية الفيديو لمساعدة الحكام”.

ورفض زين الدين زيدان، مدرب ريال الحالي، ومساعد أنشيلوتي السابق، مناقشة أداء التحكيم لكنه يعتبر أن الهدف الثاني لبايرن كان من تسلل أيضا.

وبدا أن ليفاندوفسكي كان في موقف تسلل على الأرجح خلال عملية صناعة الهدف الذي سجله سيرجيو راموس بطريق الخطأ في مرماه بعدما تسبب في ارتباك داخل المنطقة قبل أن يضع المدافع الإسباني الكرة في مرمى كيلور نافاس.

وقال زيدان: “لقد أبلغوني أن الهدف الثاني للمنافس كان من تسلل أيضا.. هذا يحدث في الجانبين وهذه كرة القدم”.

وأضاف: “الأهم من الإنذار الثاني (لفيدال) والأهداف من تسلل أننا أحرزنا ستة أهداف على مدار مباراتين، وهذا يعني أننا نستحق التأهل من هذه المواجهة”.