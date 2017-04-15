هل فكر بروسيا دورتموند في الانسحاب من دوري أبطال أوروبا؟

المصدر: برلين - إرم نيوز

قال هانز يواكيم فاتزكه، الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، إنه فكر لبرهة في الانسحاب من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الهجوم بعبوات ناسفة على حافلة الفريق.

وأوضح فاتزكه، في تصريحات نشرتها مجلة “دير شبيغل” الألمانية، اليوم السبت: “فكرت لبرهة فيما إذا كنا نستطيع الانسحاب من البطولة.. ولكن هذا سيصبح نصرًا لمرتكبي الاعتداء”.

وأضاف: “الهجوم لم يكن موجهًا بالضرورة ضد نادي دورتموند، ولكنه كان موجهًا بشكل أكبر لجمهورية ألمانيا الاتحادية”.

وأسفر الاعتداء بثلاث عبوات ناسفة على حافلة فريق دورتموند عن إصابة الإسباني مارك بارترا مدافع دورتموند وأحد رجال الشرطة.

وكان الفريق وقتها في طريقه لخوض مباراة الذهاب أمام موناكو الفرنسي في دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي.