ألمانيا تشدد الإجراءات الأمنية خلال مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

المصدر: ميونخ – إرم نيوز

أعلنت شرطة مدينة ميونخ الألمانية أنها ستشدد من إجراءاتها الأمنية خلال المباراة التي ستجمع بين بايرن ميونخ وريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الاعتداء الذي تعرضت له حافلة نادي بروسيا دورتموند يوم أمس.

وقالت الشرطة الألمانية في بيان لها نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنها ستزيد عدد أفراد الأمن داخل ملعب أليانز أرينا، معقل بايرن ميونخ، من 370 إلى 450 شرطي.

إضافة إلى ذلك، أكد أحد المتحدثين باسم جهاز الشرطة أنه ستتخذ إجراءات مشددة لتأمين حافلتي الفريقين.

وكشفت شرطة ميونخ أنها سترفع درجة الاستعداد الأمني أيضا حول الفندقين، اللذين يقيم بهما الفريقان.

ورغم الإجراءات الأمنية الإضافية، أوضحت الشرطة الألمانية أنه لا توجد أية دلائل على وجود تهديدات محددة لمباراة اليوم على ملعب أليانز أرينا، بيد أنها أكدت في الوقت نفسه أنها تتواصل مع السلطات بمدينة دورتموند.

وتعرضت الحافلة، التي كانت تقل فريق بروسيا دورتموند إلى ملعب مباراته مع موناكو، أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، للاعتداء.

وانفجرت ثلاث عبوات ناسفة كانت مزروعة في مكان خفي بالقرب من الفندق، الذي كان يقيم به فريق بروسيا دورتموند، في وقت مرور الحافلة، ما أسفر عن إصابة اللاعب الإسباني مارك بارترا بجروح، خضع على إثرها لعملية جراحية.

وعلى ضوء هذا الحادث، الذي لا تزال ملابساته وأسبابه تخضع للتحقيق، تقرر تأجيل مباراة بروسيا دورتموند أمام موناكو لتلعب مساء اليوم في الساعة السابعة إلا الربع بالتوقيت المحلي لمدينة دورتموند (الرابعة و45 دقيقة بتوقيت غرينيتش).