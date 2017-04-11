الروح الرياضية تتجلى عقب كارثة انفجار حافلة بروسيا دورتموند

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تجلت الروح الرياضية بين جماهير موناكو الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني، عقب إلغاء المباراة التي كانت مقررة بين الفريقين في دورتموند ضمن ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا عقب انفجار بجوار حافلة النادي الألماني.

إذ أطلقت جماهير موناكو التي كانت متواجدة بالملعب هتافات مؤيدة لدورتموند ولاعبيه عقب علمها بالحادث الذي كاد أن يؤدي لكارثة.

وتقرر تأجيل المباراة لتقام في موعدها وفي الملعب نفسه، غدا الأربعاء، لكن ظهرت مشكلة مهمة نتيجة للتأجيل تمثلت في كيفية بقاء جماهير موناكو ليلة إضافية لحين إقامة المباراة والسفر في اليوم التالي، لكن نادي دورتموند عرض حلا رائعا لهذه المشكلة.

إذ أطلق دورتموند عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك آسرة احتياطية وبديلة لجماهير موناكو التي ستضطر للمبيت الليلة في ألمانيا لحين حضور المباراة.

وعرض سكان دورتموند أسرة إضافية لجماهير موناكو بعد تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، كما عرض على جماهيره استرداد قيمة التذاكر أو تأجيلها لحين حضور المباراة.

وأعلنت الشرطة الألمانية في وقت سابق أن أضرارا لحقت بحافلة الفريق وأصيب أحد اللاعبين (مارك بارترا) عقب ثلاثة انفجارات قرب الحافلة بينما كانت في طريقها للملعب.

وقالت شرطة دورتموند في بيان: “وفقا للمعلومات المتاحة.. تهشمت نوافذ الحافلة (كليا أو جزئيا) وأصيب شخص واحد”، وذكرت الشرطة أن الحادث وقع خارج المدينة بنحو عشرة كيلو مترات بعيدا عن ملعب دورتموند.

وأضاف البيان: “من غير الممكن الآن تحديد سبب الانفجار أو تأكيد ما إذا كان شيء قد انفجر”.

هذا ولم يعلق أي من لاعبي دورتموند عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على الحادث، حتى الآن، حيث يعانون من الصدمة حيث لم يعلق الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ هداف الفريق.