اتفاق مبدئي بين ريال مدريد وموناكو على بيع مبابي مقابل مبلغ خرافي

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مع نظيره موناكو الفرنسي على ضم المهاجم الشاب كليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت “ماركا” تقريرًا قالت فيه إن ريال مدريد عرض ما يقرب من 150 مليون يورو للظفر بخدمات المهاجم صاحب الـ18 عاما، إلا أن موناكو يريد زيادة المبلغ إلى 180 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس النادي بموافقته على التعاقد مع مبابي.

وفي حالة تعاقد ريال مدريد مع المهاجم الشاب سيكسر الرقم القياسي في سوق انتقالات اللاعبين، المسجل باسم بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الذي انتقل من يوفينتوس مقابل 110 ملايين دولار.

يذكر أنه في حالة إتمام الاتفاق بشكل رسمي بين ريال مدريد وموناكو سيوقع مبابي على عقد مع “الملكي” يمتد إلى ست سنوات.

على جانب آخر أكدت شبكة “سكاي سبورتس” أن الاتفاق بين إدارة الناديين لم يتم حتى الآن.

وقالت الشبكة في تقرير لها إن مصدر داخل نادي موناكو أمد أن هذه التقارير ما هي إلا مجرد شائعات.