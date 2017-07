“كرش” كارفخال يثير السخرية عقب سقوط ريال مدريد أمام مانشستر يونايتد (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ساخرة لنجم ريال مدريد، داني كارفخال، من مواجهة فريقه، ضد مانشستر يونايتد، أمس الأحد، في كأس الأبطال الدولية لكرة القدم.

ويظهر في الصورة بروز بطن كارفخال بشكل ملحوظ، وزاد من سخرية الأمر أن ريال مدريد خسر اللقاء بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1، إذ تقدم يونايتد، الذي فاز 2-1 في ركلات الترجيح، قبل نهاية الشوط الأول عندما انطلق أنطوني مارسيال داخل منطقة الجزاء متجاوزا ثلاثة مدافعين كان أبرزهم كارفخال ليهيئ الكرة إلى جيسي لينغارد ليسجل من مدى قريب.

ويلتقي الفريقان مجددا في كأس السوبر الاوروبية في الثامن من أغسطس/ آب في مقدونيا وهي مواجهة ستكون أكثر تنافسية.

ويلعب ريال، بطل أوروبا، ضد مانشستر سيتي في مباراته المقبلة، بينما يلتقي يونايتد مع برشلونة، يوم الأربعاء.

Carvajal isn’t getting fat is he? ???? pic.twitter.com/ylvQ7KiatT

— Jaafar (@TheRMFam) July 23, 2017