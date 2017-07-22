مشجع ضخم يقتحم تدريبات برشلونة بسبب نيمار (صور)

يبدو أن جماهير برشلونة حول العالم لن تترك نيمار يرحل بسهولة عن الفريق الإسباني.

فقد رصدت عدسات المصورين لقطة طريفة، إثر اقتحام أحد مشجعي برشلونة تدريبات الفريق الكتالوني بالمعسكر التدريبي له في الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل عناق النجم البرازيلي، ويبدو أن المشجع كان يريد إيصال رسالة لنجم البلوغرانا بعدم الرحيل.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، أن نيمار ظهر بابتسامة عريضة خلال تدريبات برشلونة اليوم، واقتحم أحد المشجعين ملعب التدريبات لعناقه، ما يقلل من شائعات انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحرص أرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، على نفي شائعات رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني، وأكد أنه لا يوجد أي احتمال لتلك الخطوة خلال الأيام المقبلة.

وانتقل نيمار إلى صفوف برشلونة عام 2013 قادمًا من سانتوس، وشارك مع الفريق الكتالوني في 118 مباراة بمختلف البطولات.

وسجل النجم البرازيلي طوال تلك الفترة مع الفريق الإسباني 100 هدف.