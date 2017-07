كريستيانو رونالدو يزيد حرارة شنغهاي (فيديو وصور)

حضر كريستيانو رونالدو مباراة في الدوري الممتاز الصيني بين شنغهاي سيبغ وقوانغتشو إيفرغراند، الذي يدربه البرازيلي لويز فيليبي سكولاري.

ودخل “الدون” الملعب قبل ربع ساعة من انطلاق المباراة إلى جوار مواطنه ريكاردو كارفاليو، ليتلقى تشجيعًا حارًا من الجماهير.

وتمر مدينة شنغهاي حاليًا بأقوى موجة حارة تشهدها المدينة منذ 145 عامًا، وهو أمر مزح رونالدو بشأنه داخل الملعب.

وقال رونالدو: “اليوم حار للغاية هنا لأني موجود. من دواعي سروري أن أكون في شنغهاي وألتقي جماهير محبة لكرة القدم وكريستيانو”.

وقضى هداف ريال مدريد وقائد البرتغال 5 دقائق في الملعب والتقط بعدها صورًا تذكارية مع كارفاليو قبل أن يشاهد المباراة الحاسمة من المدرجات.

كما التقى الدون المدرب البرازيلي المخضرم سكولاري الذي منحه الفرصة لخوض أول مباراة دولية، حينما كان يدرب البرتغال عام 2003 أمام قازاخستان.

Hello China! I’m here for 3 days. Ready for brilliance. ???? #CR7LIVE #Playfree pic.twitter.com/jAcVKlT0aC

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 22, 2017