ريال مدريد يقدّم خامس صفقاته الجديدة للجماهير (صور)

قدّم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس لاعبه الجديد داني سيبايوس لوسائل الإعلام والجمهور وأعلن أنه سيرتدي القميص رقم 24 في الموسم الجديد.

وضم ريال مدريد سيبايوس، القادم من ريال بيتيس، مقابل 16 مليونا و500 ألف يورو لمدة 6 مواسم.

وسيرتدي سيبايوس القميص رقم 24 الذي كان يرتديه لاعب ريال مدريد السابق آسير اياراميندي حتى رحيله عن الفريق في 2015.

واجتاز سيبايوس صباح اليوم المرحلة الأخيرة من الاختبارات الطبية، ليتوجه بعد ذلك إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد ليتم تقديمه لوسائل الإعلام والجمهور من خلال المقصورة الرئيسية.

ويعد سيبايوس خامس الصفقات التي يبرمها ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية بعد ثيو هيرنانديز وخيسوس باييخو وماركوس يورينتي وبورخا مايورال.

وقال فورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد: “سيساعدنا سيبايوس على خلق دوافع جديدة في نفوس جماهيرنا، إنه يتألق في الوقت الحاضر وسيكون في المستقبل أحد أعمدة الفريق المهمة”.

وأشار بيريز إلى أن سيبايوس اختار الانضمام لريال مدريد وفضّله على أندية أخرى مثل برشلونة.

وأضاف: “قناعتك بإرتداء قميص ريال مدريد كانت حاسمة، لقد اخترت هذا الفريق بقلبك”.

وتحدث سيبايوس، الذي بدا عليه التوتر بعض الشيء، بكلمات مقتضبة أمام وسائل الإعلام، حيث قال: “لم يكن أمامي أي خيار لقول لا (لفورينتينو بيريز)، حلمي منذ الصغر هو التواجد هنا، قد أتيت لكي أبذل أقصى مجهود حتى الثانية الأخيرة من أجل أن أضيف المزيد لتاريخ هذا النادي”.

ونجح النادي الملكي في حسم صفقة ضم سيبايوس لصفوفه قبل برشلونة الذي كان يرغب أيضًا في الحصول على خدماته.

وتصارع الناديان الأكبر في إسبانيا على ضم اللاعب، الذي لفت الأنظار إليه بقوة في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عامًا مع المنتخب الإسباني، الذي حل في مركز الوصافة بعد خسارته أمام ألمانيا في المباراة النهائية.