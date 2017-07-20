تقرير: صفقة نيمار تكلف باريس سان جيرمان 528 مليون يورو

قدّرت صحيفة “سبورت” الإسبانية الصفقة المحتملة لانتقال النجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بنحو 528 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان في سبيل التعاقد مع نيمار سيدفع لبرشلونة 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، وبحسب القانون الجديد في فرنسا لن يدفع النادي ضريبة على هذا المبلغ من أجل التعاقد مع لاعب من خارج الدوري الفرنسي.

وسيدفع باريس سان جيرمان وفقًا لصحيفة “سبورت” 30 مليون يورو صافية من الضرائب راتبًا سنويًا لنيمار، ومع إضافة قيمة الضريبة المستحقة والتي تبلغ 45% بجانب مستحقات أخرى سيتم دفعها ليصبح الراتب السنوي للنجم البرازيلي 61.2 مليون يورو سنويًا ما يعني 306 ملايين يورو في 5 مواسم يضاف إليها قيمة الشرط الجزائي لتصبح القيمة الإجمالية للصفقة 528 مليون يورو.