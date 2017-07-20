رسميًا.. المغربي فيصل فجر ينتقل إلى خيتافي

أعلن نادي خيتافي الإسباني اليوم الخميس تعاقده مع اللاعب المغربي الدولي فيصل فجر قادمًا من ديبورتيفو لا كورونا بعقد يمتد عامين.

ويأتي انضمام اللاعب المغربي إلى خيتافي بعد أن ألغى ما تبقى من عقده مع فريقه ديبورتيفو لاكورنيا بعدما لم يتلق الفريق أي عرض لضمه خلال الفترة التي حددها والتي انتهت في 5 يوليو الحالي.

وأصبح فجر (28 عامًا ) حرًّا وبإمكانه الانتقال إلى أي فريق آخر.

وكان الدولي المغربي قد انتقل لديبورتيفو لاكورنيا صيف العام 2015 بعد هبوط فريقه السابق إلتشي لدوري الدرجة الثانية ولعب موسم 2015/2016 كل لقاءات الدوري الإسباني الدرجة الأولى وانتقل نهائيًا لفريقه الجديد بعد فشل فريقه السابق في العودة مجددًا للدرجة الأولى.

وشهدت نهاية الموسم الماضي مشاكل بين اللاعب ومدرب الفريق الذي أجلسه في نهايته على دكة البدلاء ما أدى لإعلانه الرغبة في الرحيل رغم أن عقده مستمر لغاية صيف العام 2018.