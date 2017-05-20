بسبب ميسي.. والد نيمار ينصح ابنه بالرحيل عن برشلونة

أشارت تقارير صحفية إلى أن والد نيمار نصح ابنه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد للتخلص من “ظل ليونيل ميسي” في برشلونة.

وانضم المهاجم البرازيلي إلى برشلونة العام 2013، وحصل على عدة ألقاب خلال السنوات الأربع منها بطولتان للدوري ومثلهما لكأس الملك ولقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكأس العالم للأندية.

ولكن بعد موسمين مثيرين سجل خلالهما نيمار 39 و 31 هدفًا على الترتيب كافح خلال الموسم الحالي وسجل 19 هدفًا فقط ومن غير المرجح الفوز بالدوري، وخرج الفريق من دوري أبطال أوروبا مبكرًا على يد يوفنتوس.

ويتبقى لقب واحد لبرشلونة ينافس عليه هو كأس ملك إسبانيا، حيث يلتقي آلافيس في النهائي في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ووفقًا لصحيفة “دياريو غول” يعتقد نيمار سانتوس والد الهداف الشاب أن ابنه كان يجب أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد بقيادة جوزيه مورينيو ليتخلص من ظل ميسي، خاصة أن النادي الإنجليزي يحاول استعادة أمجاده السابقة.

لكن مورينيو قلَّل من فرص الحصول على خدمات نيمار من خلال تصريح في مارس/آذار الماضي قال فيه: “نادٍ مثل برشلونة لا يمكن أن يفقد نيمار، رغم أن ميسي لا يزال شابًا وهنالك سنوات كثيرة أمامه إلا أنه اقترب من عمر الـ 30 عامًا ونيمار سيصبح أهم لاعب في الفريق، لذلك أعتقد أن أي محاولة للتعاقد معه ليست آمنة”.