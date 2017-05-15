كوتينيو عن رغبة برشلونة في ضمه: أمر يعني لي الكثير

المصدر: لندن - إرم نيوز

تداولت وسائل الإعلام العالمية تصريحات للبرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب خط وسط ليفربول، يتحدث فيها عن اعتزازه في تفكير برشلونة الإسباني في ضمه.

وقال كوتينيو، في تصريحات لوسائل الإعلام البرازيلية، أبرزتها صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن رغبة برشلونة في ضمه تعني له الكثير، مضيفاً: “أعتقد أن مستواي تطور لدرجة أن نادي بحجم برشلونة يرغب في التعاقد معي”.

وأضاف: “برشلونة واحد من أفضل الفرق في العالم، ولكن حتى الآن لم تصلنا عروض رسمية، سمعت أنهم يرغبون في ضمي خلال الصيف المقبل، وأنا أترك هذه الأمور لوكيل أعمالي”.

وأكمل: “حالياً أركز فقط مع فريقي، أمامنا مباراة غاية في الأهمية، نتطلع للفوز بها لحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل”.

وكانت تقارير صحفية، قد ربطت رغبة مسؤولي برشلونة، في التعاقد مع كوتينيو لدعم مركز خط وسط البلوغرانا بداية من الموسم الجديد.

وتألق كوتينيو في مباراة فريقه الأخيرة أمام وست هام يونايتد، وسجل هدفين قاد بهما (الريدز) لتحقيق فوز كبير برباعية نظيفة.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب البريميير ليغ بـ73 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي (الرابع).