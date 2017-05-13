شاب من اليمن يصمم قميص نادي ريال مدريد للموسم المقبل (صور)

المصدر: إرم نيوز

تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يؤكد فوز شاب من اليمن يدعى، محمد حسين عبدالقوي، بتصميم رائع لقميص جديد لريال مدريد في الموسم المقبل.

وحصل تصميم الشاب اليمني على المركز الأول بالمسابقة التي نظمتها شركة adidas على موقعها بشبكة الإنترنت.

ونشر موقع شركة أديداس تصميم الشاب المبدع محمد حسين ومعه توقيعه بالموقع الإلكتروني للشركة.

محمد من أبناء مديرية المنصورة عدن، حي عبد العزيز، والشيء الملفت أن محمد من محبي وعشاق نادي برشلونة.

وأكد الشاب اليمني بنفسه خبر فوزه بالجائزة بنشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الجتماعي “فيسبوك”، صور القميص الجديد للفريق الملكي والذي قام بتصميمه، وعلق قائلًا: “أجمل شعور لما تشوف تصميمك على أرض الواقع لأفضل نادي في التاريخ”.