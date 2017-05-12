غريزمان يقرّر الزواج من صديقته.. من هي؟ (صور)

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

قرر النجم الفرنسي أنطوان غريزمان جناح أتلتيكو مدريد الارتباط رسميًا والزواج من صديقته الحسناء الإسبانية إيريكا شوبيرانا خلال الأيام المقبلة بعد نهاية مشواره برفقة فريقه أتلتيكو مدريد يوم 21 أيار / مايو الحالي موعد الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وخرج أتلتيكو مدريد دون ألقاب بعد تبخر حلمه في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على يد جاره ريال مدريد الذي وقف في وجهه للمرة الرابعة على التوالي منها مرتان في النهائي.

وارتبط غريزمان بالحسناء إيريكا شوبيرانا منذ 2011 وهي إسبانية من أصل باسكي التقاها حين كان لاعبًا في فريق ريال سوسيداد وأنجبت له طفلته الوحيدة ” ميا “.

ويعيش الثنائي قصة حب جميلة ظهرت حين احتفل هذا الموسم بأحد أهدافه في مرمى فالنسيا وأظهر قميص كتب عليه تهنئة لها بعيد ميلادها.

ومن المحتمل أن تتم مراسيم الزواج يوم 27 أيار / مايو الحالي قبل أن يذهب الثنائي في رحلة شهر عسل وراحة بالنسبة للنجم الفرنسي الذي سيشعل سوق الانتقالات هذا الصيف لكونه أصبح قريبًا من الانتقال لمانشستر يونايتد في صفقة خيالية قد تطيح برقم مواطنه بول بوغبا.