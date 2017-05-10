هل هدف غريزمان في مرمى ريال مدريد غير صحيح؟ (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

أظهرت الإعادة التلفزيونية لركلة الجزاء التي نفذها الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد في مرمى كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد أنه كان يجب عدم احتسابها.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية إن هداف بطولة يورو 2016 في فرنسا لمس الكرة بقدمه اليمنى ثم قبل تسديد الكرة باليسرى وهذا مخالف لقانون اللعبة.

وتقدم أتلتيكو بهدف مبكر بعد 12 دقيقة من البداية عبر ساؤول نيغويز قبل أن يضاعف غريزمان النتيجة بعدها بأربع دقائق إثر تدخل عنيف من رفائيل فاران للمهاجم المخضرم فرناندو توريس.

ولم يؤثر هذا الهدف على خروج أتييتكو مدريد من البطولة خاصة بعدما قلص إيسكو الفارق قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق ليصعد الريال للنهائي للمرة الثالث في أربع سنوات.

وكان النادي الملكي قد فاز في مباراة الذهاب في سانتياغو برنابيو بثلاثية نظيفة سجلها الهداف كريستيانو رونالدو وكان يحتاج الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين.