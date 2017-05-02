بيكيه يصور فيديو كليب مع صديقته شاكيرا

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أقصي فريق برشلونة من دوري أبطال أوروبا ما منح لاعبيه أياما أطول للراحة بين لقاءات الدوري الإسباني هذا الأسبوع وهو ما استغله المدافع جيرارد بيكيه لمشاركة صديقته المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا آخر أعمالها الغنائية.

وتصور الفنانة الكولومبية فيديو كليب أغنيتها الأخيرة والتي تغني خلالها لحبيبها بيكيه في برشلونة ويشاركها التصوير الدولي الإسباني.

ونشر على موقع إنستغرام فيديو يظهر من خلاله جيرارد بيكيه في لحظة حميمية مع صديقته شاكيرا أثناء الإعداد لتصوير الفيديو كليب.

وكان بيكيه دافع عن صديقته شاكيرا ضد استفزازات جماهير إسبانيول برشلونة في ديربي كاتالونيا السبت الماضي.