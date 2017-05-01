من هو “باس دوست” منافس ميسي على اقتناص الحذاء الذهبي؟

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، سباق الحذاء الذهبي لأفضل هداف في دوريات أوروبا برصيد 66 نقطة قبل 3 جولات من نهاية الدوري الإسباني، ويطمح لمعادلة الرقم القياسي لغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، والذي توج باللقب 4 مرات.

ويطارد النجم الأرجنتيني، مهاجم هولندي أحدث المفاجأة هذا الموسم برفقة فريقه الجديد سبورتينغ لشبونة ويتصدر ترتيب هدافي الدوري البرتغالي الممتاز برصيد 31 هدفا، وجمع 62 نقطة وأصبح يهدد أحلام ميسي في الفوز بالجائزة الرابعة في مسيرته.

ولم يكن المهاجم الهولندي باس دوست معروفا بشكل كبير، رغم كونه توج هدافا للدوري الهولندي موسم 2011-2012 رفقة هيرينفين برصيد 32 هدفا، وهو ما دفع فريق فولسبورغ الألماني للتعاقد معه بعد صراع مع أندية إنجليزية.

وسجل دوست 48 هدفا للفريق الألماني في 4 مواسم وبدأ الموسم الحالي برفقة فريقه وشارك في لقاءين واحد في الدوري الألماني والثاني في كأس ألمانيا وسجل هدفا قبل أن يرحل نحو سبورتينغ لشبونة لتعويض رحيل الجزائري إسلام سليماني نحو ليستر سيتي الإنجليزي.

ويبلغ باس دوست 27 عاما، ولعب للمنتخبات الهولندية الصغرى، لكنه لم يلعب للمنتخب الهولندي الأول سوى 13 مباراة كان في بعضها بديلا وسجل هدفا وحيدا.

ويملك المهاجم الهولندي الفرص نفسها التي يملكها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للتتويج بالحذاء الذهبي، وساهم تسجيله لهاتريك في مرمى سبورتينغ براغا، أمس الأحد، في صعوده للصف الثاني على بعد هدفين من نجم برشلونة.

ويلعب سبورتينغ لشبونة 3 لقاءات أخيرة في الدوري البرتغالي، وهو العدد نفسه الذي يلعبه برشلونة، وهو ما يعني أن الصراع بين المهاجم الهولندي والنجم الأرجنتيني سيتواصل حتى الجولة الأخيرة.

يذكر أن حامل لقب الموسم الماضي الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، يحتل حاليا المركز السابع، بينما البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب الرقم القياسي، يحتل المركز الـ16.