هل يعلن برشلونة قريبًا تجديد تعاقده مع ميسي؟

المصدر: برشلونة - إرم نيوز

قالت تقارير صحافية، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، اقترب وبشدة من تجديد عقده مع ناديه، بعد اتفاق والده مع مسؤولي “البلوغرانا”.

ونشرت صحيفة “سبورت” الكتالونية تقريراً، قالت فيه إن والد ميسي قرر البقاء لبضعة أيام في إقليم كتالونيا، بعد أن وصلت مفاوضات تجديد عقد نجله مع النادي لمرحلة متقدمة.

ومن المنتظر أن يتم التوقيع على عقد جديد بين ميسي وبرشلونة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل نهاية الموسم الجاري، حتى يتسنى لمجلس إدارة البارسا التركيز على التعاقدات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي.

ومن المتوقع أن يعقد والد ميسي اجتماعاً أخيراً مع إدارة برشلونة، في مطعم “نوبا” بكتالونيا، الخاص بخافيير بورداس، أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، لحسم تجديد نجله عقده مع الفريق، وفقاً للمصدر ذاته.

وينتهي عقد اللاعب المتوج بالكرة الذهبية 5 مرات، مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.