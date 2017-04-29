برشلونة يصفع إسبانيول ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الإسباني

المصدر: مدريد - إرم نيوز

استعاد فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه إسبانيول 3/0 في ديربي كتالونيا اليوم السبت في المرحلة الـ 35 من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 81 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف فقط أمام ريال مدريد الذي تغلب في وقت سابق اليوم على ضيفه فالنسيا 2/1، وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وظل إسبانيول في المركز التاسع برصيد 50 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز بهدف لبرشلونة في الدقيقة 50 وتبعه لاعب الوسط الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76 ثم عاد سواريز وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه قبل 3 دقائق من النهاية.

وحقق برشلونة فوزه الرابع على التوالي ليحافظ على آمال التتويج بلقب الدوري الإسباني بجانب لقب كأس ملك إسبانيا عندما يواجه ديبورتيفو ألافيس في المباراة النهائية يوم 27 مايو المقبل، بعد أن خرج الفريق من دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس الإيطالي.