ريال مدريد يعاقب مالكي البطاقات الموسمية.. وزيدان يريح فاران أمام فالنسيا

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

ما زالت تداعيات قضية تواجد جماهير أكبر لبرشلونة في ملعب سانتياغو بيرنابيو تلقي بظلالها على ريال مدريد، بعد التحقيق الذي فتح ضد 1400 من أصحاب البطاقات الموسمية على خلفية إعادة بيعهم لتذاكر الكلاسيكو دون موافقة الإدارة.

وكان ريال مدريد قرر سحب 357 بطاقة موسمية، الثلاثاء الماضي، بعد تحقيق قام به برفقة الأمن المحلي حول البطاقات التي أعيد بيعها لجماهير برشلونة من قبل أنصار لريال مدريد.

وعادت لجنة الانضباط داخل ريال مدريد لتسحب 635 بطاقة جديدة من أعضائها، على خلفية بيعهم لتذاكر الكلاسيكو لجماهير برشلونة دون إذن من إدارة الفريق الملكي.

وقررت إدارة الفريق الملكي استمرار العمل بقوة ضد إعادة بيع البطاقات الموسمية وسحب المزيد، خصوصًا أن التحقيقات ما زالت مستمرة في كل الملفات التي عرضت على لجنة الانضباط والبالغة 1450 بطاقة.

وحسب تقارير صحافية، فإن طريقة احتفال ليونيل ميسي بهدفه القاتل وتواجد أكثر من 2000 مشجع برشلوني في الملعب استفز إدارة ريال مدريد وقررت التحقيق مع أصحاب التذاكر الموسمية التي تم بيعها لعشاق الفريق الغريم.

من ناحية أخرى، قرر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إراحة مواطنه المدافع رافائيل فاران ولم يوجه له الدعوة للمشاركة في لقاء فالنسيا، اليوم السبت، رغم تدربه بشكل عادي مع المجموعة، أمس، في حضور وسائل الإعلام.

وعاد المدافع الفرنسي الشاب للعب مجددًا بعد فترة إصابة وشارك خلال 87 دقيقة في لقاء ديبورتيفو لاكورنيا، الأربعاء الماضي، دون أن يشكو من مخلفات إصابته العضلية.

ويفكر المدرب الفرنسي في لقاء نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، الثلاثاء المقبل، ولذلك أراح مدافعه الفرنسي في ظل عودة القائد سيرجيو راموس من الإيقاف ومشاركته في لقاء فالنسيا.

وما زال ناتشو مهددًا بالإيقاف في الدوري الإسباني لكونه على بعد إنذار واحد من الإيقاف، ولذلك سيكون أساسيًا خلال لقاء فالنسيا ويلعب برفقة راموس في قلب الدفاع.

وعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو للمجموعة برفقة الألماني توني كروس واللذان غابا عن لقاء ديبورتيفو لاكورنيا للراحة، فيما يستمر غياب الويلزي غاريث بيل والبرتغاليان فابيو كونتراو وبيبي للإصابة .

وتدرب الجناح الويلزي في صالة الرياضة ويأمل زيدان في استعادته في نهاية الدوري الإسباني أو في نهائي دوري أبطال أوروبا، حال تجاوز الجار في نصف النهائي.