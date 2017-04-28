برشلونة يحسم مصير جوردي ألبا

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

ذكرت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية أن برشلونة حسم بشكل نهائي مصير مدافعه الدولي الإسباني جوردي ألبا ولن يبيعه الصيف القادم سوى إن دفع فريق الشرط الجزائي في عقده وبموافقة اللاعب نفسه على الرحيل.

وعاش جوردي ألبا نهاية موسم سيئة بعدما غير لويس إنريكي خطته لـ3-4-3 وأصبح اللاعب لا يشارك بشكل مستمر؛ ما فتح الباب أمام إشاعات رحيله في الصيف المقبل.

رحيل لويس إنريكي عن الفريق بقرار شخصي في نهاية الموسم قد يفتح الباب لبقاء عدة لاعبين في انتظار تعيين مدرب جديد.

ونفت إدارة برشلونة اهتمامها بالمدافع الأيسر لفريق أتلتيكو مدريد الفرنسي ثيو هيرنانديز المعار لديبورتيفو ألافيس مؤكدة أنها ترغب في التعاقد مع مدافع أيمن في إشارة لعدم رغبتها في رحيل جوردي ألبا.

ويعتبر ثيو هيرنانديز هدفا لعدة فرق أوروبية أبرزها ريال مدريد الذي أبدى استعداده لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والتعاقد معه الصيف المقبل.