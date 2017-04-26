الإيقاف ينتظر سيميوني في الليغا

المصدر: مدريد - إرم نيوز

يواجه دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عقوبة الإيقاف في الدوري الإسباني، بسبب احتكاكه بالحكم الرابع في مباراة فريقه مع ضيفه فياريال في الجولة 34 من الدوري الإسباني، أمس الثلاثاء، التي خسرها الأتليتي بهدف دون رد.

وحسب ما نشرته صحيفة “آس” المدريدية، فإن الحكم إيغناسيو فيلانويفا كتب في تقريره أن سيميوني كان غاضبًا بعد انتهاء اللقاء وتوجه إلى الحكم الرابع وأخبره أنه كان يجب عليه احتساب المزيد من الوقت الضائع بدلًا من 3 دقائق فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة العقوبات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد توقع عقوبة الإيقاف لمدة لا تقل عن مباراتين على المدرب الأرجنتيني، بسبب احتكاكه بأحد الحكام.

وكان سيميوني تعرض للإيقاف 3 مباريات نهاية الموسم الماضي بسبب تصرفه في مباراة مالاغا بالجولة 35 من الدوري، حيث أدين بتحريض أحد جامعي الكرات في ملعب فيسينتي كالديرون على إلقاء كرة داخل أرض الملعب وإفساد هجمة للضيوف في آخر الدقائق بالمباراة التي فاز بها الروخيبلانكوس بهدف دون رد.

وتجمد رصيد أتلتيكو عند 68 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني.