زوجة رودريغيز تدعم موقفه بالبقاء في ريال مدريد (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

بعد تسجيله هدفًا لريال مدريد في الكلاسيكو، أكد جيمس رودريغيز أنه سيكافح من أجل البقاء في النادي الملكي عبر الاجتهاد لحجز مكان في التشكيلة الأساسية، وهذا ما أكدته زوجته، دانييلا أوسبينا، أيضا.

ولم يكن قائد منتخب كولومبيا أحد الخيارات الأساسية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان طوال الموسم، ومع قلة الدقائق التي يشارك فيها مع النادي الملكي بات الحديث عن رحيله أمرًا واضحًا في أروقة سانتياغو برنابيو، لكن أوسبينا، شقيقه دافيد أوسبينا، حارس مرمى آرسنال الإنجليزي، أكدت أن زوجها مصمم على البقاء.

وقالت أوسبينا في مقابلة تلفزيونية: “جيمس مركز جدًا، وعازم على البقاء. إنه سعيد في ريال مدريد لكن عندما يحين موعد اتخاذ القرار سيفعل ذلك، لا استطيع أن أعد بأي شيء لكن جيمس يريد البقاء وأنا أحب مدريد أيضًا وسعيدة في إسبانيا وأريد البقاء هنا”.

وبدا أن هدف جناح موناكو السابق في الدقيقة 86 سيمنح نقطة لريال مدريد في الكلاسيكو بعد أن جعل النتيجة 2-2 عقب هدفين من ليونيل ميسي وإيفان راكيتيتش ألغيا تقدم ريال عن طريق كاسيميرو.

وطُرد سيرغيو راموس، قائد ريال، بسبب مخالفة ضد ميسي في الدقيقة 77 وترك ذلك برشلونة في موقف قوي حتى هز رودريغيز الشباك عند الزاوية القريبة لكن هدف ميسي الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع منح برشلونة انتصارًا ثمينًا في سباق اللقب.

وأضافت أوسبينا، التي تحترف الكرة الطائرة، عن زوجها: “هو سعيد جدًا في مدريد، يعمل دائمًا ويحاول تطوير نفسه للقيام بما عليه القيام به. من الواضح أنه يريد أن يلعب أكثر”.

وعن الكلاسيكو قالت أوسبينا التي تتابع مباريات ريال مدريد: “هذه كرة القدم. يمكنك الفوز أو الخسارة، المباراة كانت جيدة للغاية وكل فريق كان يريد الفوز ودور جيمس كان مهمًا خلال اللقاء لكن هدف ميسي أفسد كل شيء”.

وقد يجد رودريغيز صعوبة في البقاء في ريال مدريد بعد اتفاق النادي مع إيسكو على تجديد عقده حتى 2022، ما يعني أن الدولي الكولومبي قد يكون في طريقه بعيدًا عن البرنابيو.