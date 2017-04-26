حسناء غامضة وراء تألق إيسكو مع ريال مدريد

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أشارت تقارير صحافية إسبانية إلى أن إيسكو اتفق مع مسؤولي ريال مدريد على تمديد عقده الحالي حتى 2022، بعدما أثبت جدارته بالاستمرار في النادي الملكي وإعادة اكتشاف نفسه مجددا، ويرجع الفضل في ذلك إلى صديقته كارمن مونوز.

فبعدما وجد إيسكو نفسه على مقاعد البدلاء في بداية الموسم وجد فرصة لإقناع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بحجز مكان في التشكيلة الأساسية ليفرض نفسه مجددًا ويحقق هدفه بالبقاء في النادي.

إيسكو وكارمن مونوز

وذكرت صحف في إيبيريا أن ارتفاع مستوى إيسكو وتألقه مؤخرًا يرجع إلى ارتباطه بالممثلة الإسبانية الفاتنة كارمن مونوز، بعد انفصاله عن فيكتوريا كالديرون، والدة طفله الوحيد.

لكن هذه الشائعات لا يدعمها سوى متابعة الدولي الإسباني، البالغ عمره 24 عامًا، للممثلة وهي كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

وسجل إيسكو، لاعب منتخب إسبانيا، تسعة أهداف في 15 مباراة في الدوري كأساسي وأحرز هدفين في الفوز 3-2 على سبورتنغ خيخون الأسبوع الماضي.