في سعيه للقب الليغا.. ريال مدريد يزور 3 فرق قهرت برشلونة

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

يملك فريق ريال مدريد مصيره بيده للتتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، رغم خسارته الكلاسيكو أمام برشلونة، الذي تساوى معه في النقاط ويتقدم عليه بفارق المواجهات المباشرة.

ويملك الفريق الملكي 6 لقاءات متبقية مقابل 5 لغريمه التقليدي ويحتاج لجمع 16 نقطة من 18 ممكنة للتويج باللقب، لكنه في طريقه سيزور 3 ملاعب شهدت سقوط غريمه هذا الموسم والبداية بلقاء، اليوم الأربعاء، بريازور.

وتلقى برشلونة 4 هزائم هذا الموسم وكانت أولها بملعبه أمام ديبورتيفو ألافيس ثم 3 خارج ملعبه أمام سيلتا فيغو وديبورتيفو لاكورنيا ومالاغا، وهي الفرق الثلاثة التي سيزورها ريال مدريد في الجولات المقبلة.

ويحتاج برشلونة لأن تعرقل الفرق الثلاثة ريال مدريد وتقهره كما فعلت حين استضافته والبداية ستكون بديبورتيفو لاكورنيا، الذي هزم برشلبونة 2-1 في الجولة 27.

ويلعب ديبورتيفو لاكورنيا اللقاء أمام ريال مدريد دون ضغوط بعد خسارة غرناطة وتعادل سبورتينغ خيخون وتواجد أوساسونا في أسفل الترتيب، ما جعل الفارق عن منطقة النزول يصل لـ7 نقاط وقد تكون كافية للفريق للبقاء على بعد 4 جولات من نهاية الموسم.

كما يواجه ريال مدريد سيلتا فيغو في لقاء مؤجل ومالاغا في الجولة 38 والاثنان خارج ملعبه وهما فريقان يلعبان دون ضغوط وضمنا مكانهما في الدوري الإسباني الموسم المقبل.

وفاز ريال مدريد الموسم الماضي على ديبورتيفو لاكورنيا وسيلتا فيغو خارج ملعبه، لكنه اكتفى بالتعادل أمام مالاغا وأضاع نقطتين كانتا كفيلتين بمنحه لقب الموسم الماضي لو فاز باللقاء، لكونه خسر اللقب بفارق نقطة واحدة في نهاية الموسم أمام برشلونة.