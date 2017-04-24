ضربة قوية لـليستر سيتي قبل مواجهة آرسنال

المصدر: لندن - إرم نيوز

أعلن كريغ شكسبير مدرب ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غياب قائد الفريق ويس مورغان والمهاجم إسلام سليماني عن مواجهة مضيفه آرسنال في الدوري بعد غدٍ الأربعاء بسبب الإصابة.

وعاد مورغان الأسبوع الماضي بعد غياب لمدة شهر بسبب إصابة في الظهر في إياب دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، ولكنه لم يتمكن من إكمال المباراة بسبب تقلص عضلي.

وتعرض سليماني لإصابة في أعلى الفخذ بينما سيغيب نامباليس ميندي عن المنافسات لنهاية الموسم بعد خضوعه لجراحة في الكاحل.

وقال شكسبير في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: “لسوء الحظ لن يتمكن ويس مورغان من المشاركة (في مواجهة آرسنال). الانطباع الأول أنه تعرض لتقلص عضلي ولكنني أعتقد أنه بالغ في مد عضلات الفخذ الخلفية”.

وأضاف: “نأمل في أن يكون غيابه عن مواجهة الأربعاء احترازيًا بما يمكنه من المشاركة في مباراة يوم السبت (أمام وست بروميتش ألبيون)”.

وحقق ليستر سيتي، الذي يحتل المركز الخامس عشر في الدوري حاليًا، 5 انتصارات في آخر 7 مباريات بالدوري ليبتعد بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.

ورغم ذلك فإن شكسبير قال إنه ليس متأكدًا من حصيلة النقاط التي ينبغي على فريقه تحقيقها للنجاة من الهبوط ودعا فريقه لمواصلة القتال لتحقيق نتائج إيجابية في آخر 6 مباريات بالدوري.

وأضاف: “لا نعرف كم نقطة نحتاج لحصدها لتجنب الهبوط. كل الفرق قادرة على العصف بالحسابات”.

وتابع: “لسنا بمأمن. حتى إذا ضمنا النجاة يجب علينا السعي للفوز. الروح التنافسية أمر حيوي في كرة القدم. نحتاج ذلك حتى النهاية”.