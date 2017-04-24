بارترا يتلقى ردًا قاسيًا عقب إشادته بميسي

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تلقى مارك بارترا، مدافع بروسيا دورتموند الألماني، ردا قاسيا عقب إشادته بزميله السابق ليونيل ميسي، عقب تسجيله هدفا في اللحظات الحاسمة ليقود برشلونة لفوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ريال مدريد في الكلاسيكو.

وخضع اللاعب، البالغ عمره 26 عاما، لجراحة بعدما أصيب بكسر في عظمة بالساعد عندما وقعت ثلاثة انفجارات لدى مرور حافلة دورتموند في طريقها إلى الاستاد قبل مواجهة موناكو الفرنسي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا قبل نحو أسبوعين.

وأشاد بارترا لاعب برشلونة السابق بميسي عبر تغريدة على حسابه على تويتر تفاعل معها أكثر من 40 ألف شخص ومعظمهم أشاد بالنجم الأرجنتيني واعتبر أن أداءه في الكلاسيكو كان مذهلا باستثناء أحد المشجعين المتعصبين لريال مدريد.

إذ رد هذا المشجع على تغريدة بارترا بشكل قاس، حيث تمنى أن “القنبلة التي انفجرت في الحافلة كانت قد أصابت وجهه بدلا من يده!”.

أي أن هذا المشجع فضل أن يعبر عن غضبه بتغريدة بارترا المشيدة بميسي بأمنية قاسية للمدافع الإسباني الذي يدافع عن ألوان دورتموند.

ونشر بارترا صورة ينظر فيها نحو أسرته عقب خضوعه للجراحة وتغطي جبيرة غالبية ذراعه اليمنى وحول معصم يده اليسرى.

وأحرز الهداف التاريخي لبرشلونة هدفه 500 مع النادي الكتالوني في آخر لعبة بالمباراة لينتزع فوزا مثيرا 3-2 خارج ملعبه على ريال مدريد ويتساوى الفريقان في رصيد النقاط في الليغا.