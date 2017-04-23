لا مفاجآت في تشكيلتي ريال مدريد وبرشلونة لمباراة الكلاسيكو

المصدر: إرم نيوز

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، والإسباني لويس إنريكي تشكيلتي فريقيهما قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمع العملاقين لحساب الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة تواجد المهاجم باكو ألكاسير في الهجوم بديلًا للبرازيلي نيمار الغائب عن الفريق بسبب الإيقاف.

بينما تواجد الويلزي غاريث بيل بعد عودته من الإصابة.

تشكيلة ريال مدريد

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: مارسيلو، ناتشو، سيرجيو راموس، داني كارفخال

الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو

الهجوم: كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، غاريث بيل

تشكيلة برشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

الدفاع: جوردي ألبا، صامويل أومتيتي، جيرارد بيكي، سيرجيو روبيرتو.

الوسط: إيفان راكيتيتش سيرجيو بوسكيتش، آندريس إنييستا.

الهجوم: ليونيل ميسي ولويس سواريز، باكو ألكاسير.