ماذا فعل غريزمان مع مراسل “beIN” بعد سؤال عن مستقبله؟ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أعرب الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني، عن استيائه من كثرة سؤاله عن مستقبله مع فريقه وإمكانية رحيله أو بقائه.

المهاجم الفرنسي الشاب سجل، أمس السبت، هدفًا حاسمًا منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة بالليغا أمام إسبانيول، بالدقيقة 73، وهو هدف اللقاء الوحيد.

وفي حديث مع مراسل شبكة قنوات “beINsports” الإسبانية، عقب المواجهة، تحدث غريزمان حول اللقاء قائلًا:” كنا نعلم أننا سنعاني أمام فريق قوي على أرضه، الشيء الأهم هو حصولنا على الـ3 نقاط”.

Griezmann dejando en ridículo a un periodista de BeIN. Para la historia. pic.twitter.com/ZxHwWaYLZ1 — Ｒａｕｌｇａｒｃｉｓｍｏ (@RauIgarcismo) April 22, 2017

الأمور كانت تسير على ما يرام مع غريزمان في الحديث، لكن بمجرد ما سأله المراسل عن مستقبله قائلًا له: “أعلم أنك لا تحب أن تتحدث كثيرًا بخصوص ذلك الأمر، لكن تلك الكلمات التي صرحت بها مؤخرًا وتم تحريفها، هل هناك ما يمكنك التعليق به أو إبداء رد فعل؟”، لمس الفرنسي يد المراسل ليبعده جانبًا ويغادر قائلًا: “لا أريد الحديث بعد الآن”.

وينتهي عقد صاحب الـ26 عامًا مع الروخيبلانكوس عام 2021، لكن في ظل رغبة كبار أوروبا في الحصول على خدماته قد يجد دييغو سيميوني صعوبة في الحفاظ عليه.

كبار إنجلترا مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي، كذلك ريال مدريد وبرشلونة وبالتأكيد بايرن. كلها أندية تتصارع للحصول على خدمات جوهرة أتليتكو.