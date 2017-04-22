أتلتيكو مدريد يعبر اسبانيول بهدف غريزمان وينفرد بالمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني

المصدر: مدريد ـ إرم نيوز

عزز فريق أتلتيكو مدريد موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه اسبانيول 1/صفر اليوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها اقتنص فياريال فوزا ثمينا من ضيفه ليغانيس 2/1 وملقة على ضيفه فالنسيا 2 / صفر وتعادل اوساسونا مع ضيفه سبورتنغ خيخون 2 /2.

El @Atleti sigue firme en la tercera plaza y el @RealSporting se queda a cuatro puntos de la salvación en #LaLigaSantander. pic.twitter.com/nYwxr7m8pE — LaLiga (@LaLiga) April 22, 2017

وعلى ملعب باور 8، يدين اتلتيكو بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي الدولي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 بعدما استغل فشل دفاع اسبانيول في تشتيت عرضية فيليبي لويس، وسدد في الشباك.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو إلى 68 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط امام اشبيلية صاحب المركز الرابع وبفارق أربع نقاط خلف برشلونة الوصيف الذي يلتقي غدا الأحد في مباراة كلاسيكو الأرض مع مضيفه ريال مدريد الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 75 نقطة.

وحقق أتلتيكو فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإسباني كما تأهل الفريق إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا حيث يلاقي ريال مدريد.

وعلى ملعب لاسيراميكا، فاز فياريال بصعوبة شديدة على ضيفه ليغانيس بهدفين مقابل هدف.

ورفع فياريال رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد ليغانيس عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.

ويدين فياريال بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الكونغولي سيدريك باكامبو بعد أن سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 68 و92 وتكفل ميغيل أنخيل جيريرو بتسجيل الهدف الوحيد لليجانيس في الدقيقة 90.

ورفع ملقة ، الذي خسر في المباراة الماضية أمام ديبورتيفو لاكورونا صفر / 2 يوم السبت الماضي ، رصيده إلى 36 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 40 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحسم ملقة المباراة بهدفين في الشوط الأول سجلهما خوسيه لويس غارسيا وساندرو راميريز في الدقيقتين 36 و40

وعلى ملعب أل سادار نجح خيخون في تحويل تأخره بهدفين أمام مضيفه اوساسونا إلى التعادل 2/2

وتقدم اوساسونا بهدفين الأول جاء بنيران صديقة عن طريق خورخي ميري لاعب خيخون بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 19 وتكفل كينان كودرو بالهدف الثاني في الدقيقة 72.

ورد روبرتو كانيلا بهدف لخيخون في الدقيقة 79 وبعد دقيقتين فقط سجل كارلوس كاسترو جارسيا هدف التعادل للفريق الضيف.

ورفع خيخون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن عشر مقابل 18 نقطة لاوساسونا في المركز العشرين الأخير.