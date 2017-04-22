إنريكي: الكلاسيكو سيحسم مصير الدوري الإسباني بشكل كبير

المصدر: مدريد - إرم نيوز

قال لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، إن مواجهة الكلاسيكو المقررة، غدا الأحد، أمام ريال مدريد ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين ستكون حاسمة بشكل كبير لمصير الدوري الإسباني هذا الموسم.

وقبل الكلاسيكو المقرر بين الغريمين على ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية مدريد، يحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 75 نقطة وبفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثاني، مع تبقي مباراة مؤجلة لريال مدريد.

وقال إنريكي إن فريقه سيتعامل مع مواجهة الغد وكأنها “مباراة نهائية”، مضيفا “إنه يوم حاسم، الكلاسيكو إما يحسم الدوري أو يبقي المنافسة مفتوحة بشكل كبير”.

وأضاف “رغم أنه لا يفترض على أي فريق اعتبار أنه خسر الدوري إلا بعد حسمه لفريق آخر حسابيا، لكن بالنسبة لنا، هذه المباراة تشكل مباراة نهائية. فقد تكون هي الحاسمة”.

ويتمتع ريال مدريد بأجواء هائلة إثر تأهله خلال الأسبوع الماضي إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ الألماني، بينما يعاني برشلونة من كبوة إثر خروجه على يد يوفنتوس الإيطالي من دور الثمانية بالبطولة الأوروبية.

وشدد “برشلونة أظهر قدرته على الفوز في البرنابيو.. ولكن ريال مدريد حقق أيضا نتائج جيدة في الكامب نو.. المباراة في البرنابيو تشكل فرصة جيدة لعودتنا.. ولا شك في أن لاعبينا عاقدوا العزم على استعادة أفضل مستويات الفريق”.