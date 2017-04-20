قبلة مثيرة بين رونالدو وميسّي في برشلونة (صورة)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

رغم أن الكلاسيكو المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة سيقام يوم الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو، إلا أن صورة لقبلة عاطفية بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسّي زيّنت أحد شوارع العاصمة الكتالونية.

وظهرت صورة في منطقة “باسيو دي غراسيا” في برشلونة للنجمين المتنافسين منذ سنوات طويلة وهما يتبادلان قبلة عاطفية قبل 3 أيام فقط على الكلاسيكو.

وهذه الصورة رسمها الفنان المثير للجدل توفباي مساء الأربعاء لتظهر في الشارع ويراها المارة اليوم الخميس.

وتتشابه هذه اللوحة مع لوحة مماثلة رسمها أنطونيو دي فيليبي على الجدران في مدريد العام 2015.