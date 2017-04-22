سامباولي المدرب القادم للأرجنتين

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

بات في حكم المؤكد أن يتولى خورخي سامباولي تدريب منتخب الأرجنتين خلفًا لإدغاردو بوزا الذي أُقيل من منصبه في وقت سابق من الشهر الحالي.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية السبت أن المدير الفني لإشبيلية ينتظر نهاية الموسم لإعلان رحيله لتدريب منتخب بلاده حيث يركز حاليًا على ضمان أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل إشبيلية حاليًا المركز الرابع في ترتيب الليغا قبل 5 جولات على نهاية المسابقة وقد ودع دوري الأبطال على يد ليستر سيتي الإنجليزي.

ويعلم بيبي كاسترو رئيس نادي إشبيلية برحيل سامباولي بنهاية الموسم لتولي تدريب الأرجنتين حيث أبلغه صديقه دانيال أنغليسي رئيس بوكا جونيورز بالقرار، كما أن المدير الفني السابق لمنتخب تشيلي لم يعد ينكر ذلك الأمر لكنه يتحفظ في تصريحاته مع وسائل الإعلام.

وقال سامباولي في وقت سابق: “أعرف أن هناك اهتمامًا ويقولون إنه قد وقّع عليّ الاختيار لتدريب المنتخب لكن عليهم أن ينتظروا الوقت المناسب للتأكد من عدم ضرر أحد من هذا القرار لأن القيام بذلك في هذا التوقيت سيضر اشبيلية”.

وكان سامباولي (57 عامًا) واحدًا من أبرز 3 مدربين أرجنتينيين في أوروبا ينظر إليهم كمرشحين للمنصب بجانب دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد وماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير.

ويدرك سامباولي أن أمامه الفترة من 22 مايو إلى السادس من يونيو المقبلين قبل خوض الأرجنتين مباراة ودية أمام البرازيل في ملبورن وضد سنغافورة في 13 من يونيو.