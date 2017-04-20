هل تؤثر خسارة برشلونة أمام يوفنتوس على حظوظه في الكلاسيكو؟.. بيكيه يجيب

المصدر: برشلونة ـ إرم نيوز

أعرب جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، عن أسفه لخروج فريقه من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس الإيطالي، الذي تمنى له التوفيق في مشواره حتى نهاية البطولة.

وقال بيكيه، عقب تعادل برشلونة سلبيا مع يوفنتوس أمس الأربعاء في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، في تصريحات تليفزيونية “اليوفي فريق كبير، بشكل عام لقد كان الفريق الأفضل في هذا الدور، لقد استحق التأهل، أتمنى لهم الأفضل حتى نهاية البطولة، إنهم قادرون على حصد اللقب”.

وأضاف بيكيه “إنهم إيطاليون، كنا نعرف أنهم يجيدون الدفاع، إنهم متخصصون في ذلك، لقد جاءوا إلى هنا وقدموا كرة القدم الخاصة بهم ونجحوا في هذا”.

وكان برشلونة خسر بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على ملعب يوفنتوس، قبل أن يتعادل الفريقان بدون أهداف في المباراة الثانية على ملعب “كامب نو”، معقل الفريق الكتالوني.

واعترف بيكيه بأن هزيمة برشلونة أمام يوفنتوس كانت مريرة، مشيدا في الوقت نفسه بسلوك الجماهير، التي ودعت اللاعبين بعد مباراة أمس بتصفيق حار رغم خروجه من البطولة الأوروبية.

وتابع اللاعب الدولي الإسباني “الجماهير التي تشدو هكذا تستحق أن تظل بالذاكرة، إنها من المرات القليلة التي أرى فيها كامب نو بهذا الشكل بعد هزيمة ما، إنهم يشعروني بالفخر، وتأثرت برؤية هذا رغم الخسارة”.

وأكد بيكيه أن برشلونة لم يقدم الكثير من أجل تعويض خسارته في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، وقال “لقد حاولنا أن نفرض أسلوب لعبنا في المباراة ولكن كان هذا معقدا”.

وتمنى بيكيه أن يكون تأثير هذه المباراة ليس بالكبير على فريقه قبل مباراته الحاسمة أمام غريمه التاريخي ريال مدريد يوم الأحد المقبل، وهي المباراة التي ستحدد بشكل كبير ملامح بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم وهوية الفائز باللقب.

ويحتاج برشلونة إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الاستمرار في صراعه على اللقب.

واختتم بيكيه قائلا “نحن بشر ومن المؤكد سنكون متأثرين إلى حد ما، نأمل في أن يكون هذا التأثر في أقل مستوياته، يوم الأحد نواجه تحديًا جديدًا وسنحاول أن ننافس ونفوز”.