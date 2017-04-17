ميسي “هداف أوروبا” يطارد إنجازًا جديدًا في الكلاسيكو

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يواصل ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة، حصد الأخضر واليابس في الملاعب الإسبانية، فبعدما سجل قائد الأرجنتين هدفين حاسمين، مساء السبت، في طريق برشلونة إلى الفوز 3-2 على ريال سوسيداد، عزز صاحب القميص رقم 10 موقعه في صدارة هدافي الليغا برصيد 27 هدفًا.

وبذلك، أصبح ميسي يتربع على قمة ترتيب المرشحين لجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لهذا الموسم، متقدمًا على المهاجم الهولندي باس دوست، الذي هز الشباك 27 مرة مع فريقه سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

يذكر أن الدوري الهولندي ينتهي بعد 5 جولات، بينما الليغا تنتهي بعد 7 جولات، وهذا يعطي أفضلية لميسي، لأن فرص تسجيل الأهداف لديه ستكون أكبر.

وبعدما سجل هدفين في مرمى الضيوف الباسكيين، رفع نجم البلاوغرانا رصيده إلى 102 ثنائية مع الفريق الكتالوني، علمًا بأنه وجد طريقه إلى المرمى 45 مرة في 44 مباراة خلال جميع منافسات هذا الموسم.

إنجاز تاريخي جديد

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن ميسي بات على أعتاب إنجاز تاريخي جديد خلال المباراتين المقبلتين أمام يوفنتوس في كامب نو، يوم الأربعاء، أو الكلاسيكو في سانتياغو برنابيو، يوم الأحد المقبل، أمام ريال مدريد.

إذ يطارد “البرغوث” هدفه 500 مع البلاوغرانا في المباريات الرسمية، حيث سجل ميسي 498 هدفًا حتى الآن بينها 400 بقدمه اليسرى.

وكان هدفه الأول للنادي ضد الباسيتي في كامب نو في الأول من مايو/ آيار 2005 ويأمل صاحب القميص رقم 10 في أن يصل إلى هدفه خمسمائة خلال الكلاسيكو ما يعني أنه يحتاج لتسجيل هدفين، وربما ينجح في ذلك خلال إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس التي يجتاح خلالها النادي الكتالوني لتسجيل ثلاثة أهداف لضمان الظهور في قبل النهائي.

ويرجع آخر هدف سجله ميسي في البرنابيو إلى موسم 2013-2014.

وفيما يلي أهداف ميسي الرسمية مع برشلونة:

الليغا: 341 هدفًا

دوري أبطال أوروبا: 94 هدفًا

كأس ملك إسبانيا : 43 هدفًا

كأس السوبر الأوروبي: ثلاثة أهداف

الإسبانية السوبر: 12 هدفًا

كأس العالم للأندية: خمسة أهداف