ليونيل ميسي يقود برشلونة لفوز غير مقنع على ريال سوسيداد

واصل فريق برشلونة مطاردة ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه ريال سوسييداد 3/2 اليوم السبت في المرحلة الـ 32 من المسابقة.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا برصيد 75 نقطة بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه برشلونة صاحب المركز الثاني.

وتقمص الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي دور البطولة في صفوف برشلونة وسجل الهدفين الأول والثاني للفريق في الدقيقتين 17 و37.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف مع برشلونة إلى 498 هدفًا ليصبح على بعد هدفين فقط من الوصول لحاجز الـ500 هدف.

وتكفل باكو ألكاسير بتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 44 فيما سجل ريال سوسيداد هدفان الأول جاء بنيران صديقة عن طريق الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42 والثاني جاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتوقيع خافيير بريتو.

وتجمد رصيد ريال سوسييداد عند 52 نقطة ليبقى في المركز السابع.

وحقق برشلونة فوزه الأول بعد هزيمتين متتاليتين الأولى على ملعب مالاغا يوم السبت الماضي 2/0 في الدوري الإسباني والثاني على ملعب يوفنتوس الإيطالي 3/0 يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا.

وسجل برشلونة فوزه رقم 22 هذا الموسم مقابل 6 تعادلات و4 هزائم.