رونالدو يرد بقوة على منتقديه.. تعرف على ما قاله

المصدر: ميونخ ـ إرم نيوز

منتشيا بفرحة تسجيل هدفين في مرمى بايرن ميونخ الألماني، رد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على الانتقادات التي وجهت له في الأسابيع الأخيرة بداعي هبوط مستواه، مؤكدا أنه يثق بقدرته على الظهور بالشكل الأفضل خلال المرحلة الأخيرة من الموسم الجاري.

وقال رونالدو “من كان يشكك في مستواي ؟، هذه الشكوك لا تصلني، عليك أن تتفوق علي يا من تعتريك هذه الشكوك، الناس التي تتابعني والناس التي تعجب بكريستيانو دائما ما تساندني، وأنا أكتفي بهذا”.

وتألق رونالدو أمس الأربعاء على ملعب أليانز أرينا، معقل بايرن ميونخ، وقاد ريال مدريد لتحقيق فوز مهما (2/1)، وهي النتيجة التي جعلت النادي الملكي على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح النجم البرتغالي -بعد هدفيه أمس في شباك الفريق البافاري- أول لاعب يسجل 100 هدف في البطولات الأوروبية.

وأضاف رونالدو قائلا “أنا سعيد للغاية، كنت أرغب في الوصول إلى هذا الرقم القياسي، شرف لي أن أكون أول لاعب يسجل 100 هدف في البطولات الأوروبية، إضافة إلى هذا فقد حققت ذلك أمام أحد أفضل الفرق في العالم؛ بايرن ميونخ”.

وتابع “يجب تهنئة الفريق على ما قام به وخاصة في الشوط الثاني أمام منافس معقد للغاية، لقد حققنا نتيجة إيجابية ولهذا علينا أن نتمتع بالهدوء في مباراة العودة”.

واعترف رونالدو أن المباراة كانت من الممكن أن تتخذ منحى مختلفا إذا ما تمكن أرتورو فيدال من التسجيل من ركلة جزاء، إذ كان سيتقدم بايرن ميونخ حينئذ بهدفين نظيفين قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

واستطرد نجم ريال مدريد قائلا “هكذا هي كرة القدم، على الأرجح لو أنهم نجحوا في التسجيل لفاز بايرن ميونخ بالمباراة، ولكن كرة القدم مثل صندوق المفاجآت وقد تنقلب الأمور فيها في غضون خمس دقائق”.