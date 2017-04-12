لماذا هاجمت جماهير برشلونة شقيقة نيمار؟ (صورة)

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

سرعان ما لاحظ رواد وسائل التواصل الاجتماعي إحداث رافيلا بيكرام شقيقة نيمار مهاجم برشلونة تغييرا على حساباتها الرسمية عقب هجوم شديد شنته جماهير النادي الكتالوني ضد شقيقها عقب الخسارة الثقيلة أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويتابع رافيلا 2.8 مليون عبر تويتر وتعرضت لهجوم شديد عقب المباراة نظرا لأداء نيمار خلال المباراة فضلا عن إيقافه ثلاث مباريات بسبب طرده أمام مالاغا وغيابه عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 23 إبريل/نيسان الحالي.

ووقف دفاع “السيدة العجوز” أمام محاولات نيمار المتواصلة التي فشلت أمام حائط صد يوفنتوس ما دفع لتعرض رافيلا لتعليقات سلبية من الجماهير فور نهاية المباراة.

وتعرض نيمار لتعليقات هجومية أيضا عقب المباراة وامتدت لشقيقته التي نشرت عدة صور بدت خلالها سعيدة عقب المباراة كما ارتدت ملابس باللونين الأبيض والأسود وهو لون قميص يوفنتوس ما دفعت الجماهير للهجوم عليها.

ووفقا لصحيفة “لموندو ديبورتيفو” الكتالونية شنت جماهير برشلونة هجوما شرسا على رافيلا لكن هذه التعليقات توقفت في اليوم التالي للمباراة.