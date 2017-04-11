لماذا لجأ نيمار لطبيب نفسي في هذا التوقيت؟

المصدر: إرم نيوز

قالت تقارير صحفية برازيلية إن نيمار جونيور، لاعب برشلونة الإسباني، لجأ لطبيب نفسي من أجل مساعدته على تخطي هذه الفترة الحساسة من الموسم.

وظهر نيمار متوترًا خلال مباراة مالاغا في الدوري الإسباني، ما كلفه طردًا بعد حصوله على إنذارين.

وقالت صحيفة ماركا إن الاتحاد الإسباني سيوقف نيمار 3 مباريات بعدما صفق للحكم عقب الطرد، ليغيب بذلك عن الكلاسيكو.

ووفقًا لصحيفة برازيلية محلية، فإن نيمار طلب نصيحة الطبيب النفسي خواكين سانشيز، ليكون أكثر هدوءًا خلال تلك الفترة الحساسة من الموسم.

وسيتعين على نيمار الاحتفاظ بهدوئه حتى لا يحصل على إنذار خلال مباراة الليلة أمام يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا ما سيكلفه الغياب عن مباراة العودة في كامب نو بعد أسبوع.