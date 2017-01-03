ميسي يمتع جماهير برشلونة بـ”كوبري” مزدوج (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

سيرًا على التقليد المعمول به منذ سنوات، خاض برشلونة تدريبًا مفتوحًا أمام الجمهور في أول أسابيع العام الجديد، حيث أجرى الفريق تدريبه يوم الثلاثاء في ملعب “مينيستادي” المجاور للكامب نو بحضور أكثر من 10 آلاف متفرج في المدرجات.

وكان بإمكان عشاق البلاوغرانا الاستمتاع بمشاهدة لمسات فنية رائعة على مدى أكثر من ساعة والحصول على توقيعات وصور تذكارية من نجوم الفريق، بمن فيهم ليو ميسي ولويس سواريز ونيمار جونيور وخافيير ماسكيرانو، العائدين من عطلة أعياد رأس السنة، مساء أمس الإثنين.

وتواصل غياب الحارس الهولندي ياسبر سيليسن، الذي سيظل بعيدًا عن الملاعب لنحو أسبوعين بسبب إصابة في العضلة النعلية لساقه اليسرى.

وشهد التدريب المفتوح للجماهير حضورًا جماهيريًا غفيرًا، حيث شكل الأطفال والشباب الأغلبية الساحقة من بين المتفرجين الذين ملؤوا المدرجات للاستمتاع بمشاهدة نجومهم المفضلين عن كثب، بينما يواصل الفريق تحضيراته لمباراة الخميس أمام أتلتيك بيلباو في ذهاب دور الستة عشر في كأس الملك.

واستمتعت الجماهير بلمسات فنية رائعة للنجم الأرجنتيني ميسي، الذي سجل أول أهداف التدريب ببراعة عندما وضع الكرة بين قدمي أحد المدافعين والحارس بتسديدة واحدة.

وبعد انتهاء التدريب، وزَّع اللاعبون كرات عديدة على المشجعين الحاضرين ثم حلوا بمختلف أنحاء كتالونيا، وخصوصًا المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، لتقديم الهدايا للأطفال بمناسبة الاحتفال بعيد “الملوك الثلاثة”، في إطار برنامج التضامن الذي ترعاه مؤسسة نادي برشلونة.