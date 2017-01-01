كريستيانو رونالدو يسخر من نيمار (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 2016 الكثير من الجدل خلال حفل فريقه ريال مدريد في ختام العام المنصرم بإطلاقه تصريحا غريبا تجاه البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة.

وانتشر بث مصوَّر لرونالدو البالغ من العمر 31 عامًا خلال مأدبة غذاء أقامها النادي في ختام العام بحضور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والسّلة يتحدث فيه عن نيمار بشكل اعتبرته الصحافة الإسبانية ساخرًا بشأن المهاجم البرازيلي.

وجلس رونالدو المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام المنصرم على طاولة إلى جوار زملائه مارسيلو و كاسيميرو وفابيو كوينتراو وبيبي.

وجاء تعليقه المثير عندما تم سؤاله عن عدة خواتم كان يرتديها في أصابعها فأجاب: “إنها تخص نيمار”.

وقالت الصحافة الإسبانية إن ذلك الرد ربما يحمل بعض الدعابة بين لاعبي ريال مدريد تحمل نوعًا من السخرية لنيمار لكن الغريب في الأمر أن ذلك لا يمكن أن يكون صحيحًا في ظل وجود مارسيلو وكاسيميرو زملاء نيمار في المنتخب البرازيلي.

وألمحت الصحف أيضًا إلى أنه قد يحمل نوعًا من المجاملة لهداف برشلونة على اعتبار أنه يرتدي نفس الخواتم التي يقتنيها نيمار وهذا نوع من الإشادة لكن هناك تكهنات بأن رد رونالدو جاء ردًا على إجابة قائد منتخب البرازيل بشأن سؤال عن قائد البرتغال والذي رد عليه قائلًا: “أنا أفضل المهاجم البرازيلي السابق لريال مدريد” وقصد بالطبع مواطنه رونالدو.